Експерти назвали найбільш ненадійну модель Toyota

Toyota RAV4 — беззаперечний лідер серед кросоверів за надійністю та популярністю на ринках нових і вживаних авто. Проте навіть у цій легендарній моделі є рік, який експерти радять оминати.

Аналіз відгуків власників і рейтингів показав: RAV4 2019 року випуску став найпроблемнішим у лінійці. Про це повідомив Motor Biscuit.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Чому 2019 рік став провальним

Це був дебют п’ятого покоління після повного редизайну. Як часто трапляється з абсолютно новими моделями, перші екземпляри мали конструктивні недоліки, які не виявили під час тестувань.

Головна проблема — трансмісія. 8-ступенева автоматична коробка передач працює нестабільно: вагається при перемиканні, ривками переключає передачі або видає гучні звуки під час розгону. Для сімейного кросовера, відомого плавністю ходу, це критичний недолік.

Друга серйозна вада — паливна система. Через конструктивну помилку бак неможливо заправити повністю. Реальний запас ходу суттєво зменшується, змушуючи частіше зупинятися на АЗС — це нівелює одну з ключових переваг моделі.

Підвіска та рульове керування також підвели: автомобіль надмірно хитається на поворотах, а на високих швидкостях з’являються вібрації керма, що робить дальні поїздки стомлюючими.

Оцінка експертів

Consumer Reports, яке традиційно високо оцінює Toyota, знизило рейтинг надійності саме для RAV4 2019 року. Хоча витрата пального залишилася економічною — близько 9 л/100 км у місті та 6,7 л на трасі, — потенційні витрати на ремонт трансмісії перевищують будь-яку економію.

Які RAV4 варто купувати

2017–2018 роки — останні моделі четвертого покоління, де всі вузли відпрацьовані до досконалості.

— останні моделі четвертого покоління, де всі вузли відпрацьовані до досконалості. 2020 рік і новіше — у п’ятому поколінні Toyota вже усунула більшість дефектів дебютної версії.

Якщо шукаєте вживаний RAV4, уникайте 2019 року — це єдиний виняток у бездоганній репутації моделі.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!