Експерти назвали найкращий бюджетний автомобіль з пробігом

Автомобілі з пробігом зазвичай коштують значно дешевше за нові, тому багато водіїв надають перевагу саме такому варіанту. Водночас вибір уживаного авто, особливо в бюджетному сегменті, може стати справжнім викликом.

Експерти авторитетного британського видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом. За їхніми даними, усі моделі зі списку доступні на вторинному ринку Великої Британії за ціною до 10 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 13 400 доларам США.

ТОП-10 найкращих бюджетних авто з пробігом:

Ford Fiesta

Volkswagen Polo

Skoda Kamiq

Hyundai i10

Ford Puma

Ford Focus

Skoda Karoq

Dacia Duster

Volkswagen Passat Estate

Audi TT

Лідером рейтингу став хетчбек Ford Fiesta, який, на думку фахівців, вигідно вирізняється на тлі конкурентів. Журналісти високо оцінили його керованість і зазначили, що модель чудово поводиться на звивистих дорогах. Також відзначається доволі комфортна підвіска, яка добре справляється з нерівностями.

Окрім цього, Ford Fiesta пропонує насичене оснащення та сучасні технології навіть у вживаних версіях. Водночас експерти звернули увагу і на недоліки моделі: порівняно невеликий багажник, прості матеріали оздоблення салону та не надто потужні базові двигуни.

