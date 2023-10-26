Експерти пояснили, чому не слід підключати радіатор до подовжувача

Подовжувачі живлення, які ідеально підходять для одночасної роботи кількох електронних пристроїв і побутової техніки, можуть бути небезпечними, якщо вони перевантажені, особливо з потужними побутовими приладами, такими як радіатор.

Правильне використання подовжувачів живлення дуже важливо, щоб уникнути будь-якої небезпеки, пише santeplusmag.com.

Радіатор та інші пристрої, які використовують для роботи чимало електрики, ризикують спричинити коротке замикання або навіть пожежу, якщо їх підключити до подовжувача.

Читайте також: Як платити менше за комуналку: лайфхак для тих, хто прагне заощадити

Зазначається, що подовжувач живлення не має достатнього електричного потоку для належної роботи нагрівального приладу. Якщо підключити багато приладів у подовжувач, електрична напруга може підвищитися, що може спричинити перегрів. Тому дуже важливо завжди підключати радіатор до настінної розетки.

Рекомендується ніколи не перевищувати потужність подовжувача в домашній електричній мережі. Якщо він перевантажений протягом тривалого часу, він може нагрітися до 200 градусів за кілька хвилин і викликати пожежу.

Також експерти порадили підключати до настінних розеток решту побутових приладів, таких як бойлери, котли, холодильники, морозильні камери, пральні машинки, сушарки, мікрохвильовки тощо.

А для економії електрики усі пристрої варто вимикати з розеток, бо вони використовують енергію навіть вимкнутими. Це називається "вампірським споживанням".

Найбільше енергії у вимкненому стані споживають пристрої з постійно увімкненими дисплеями та індикаторами, які показують, що пристрій увімкнено. Споживають електрику комп’ютери, переведені у сплячий режим, зарядні пристрої, які не витягли з розетки, "розумні" побутові прилади з постійно увімкненими дисплеями. Звичка вимикати всі прилади з розеток може допомогти зекономити до 15% електрики на місяць.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!