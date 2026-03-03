'Епічна лють': у Білому домі оприлюднили цілі операції проти Ірану

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт окреслила ключові завдання військової операції "Епічна Лють", яку Сполучені Штати проводять проти Ірану.

У дописі в соцмережі Х вона повідомила, що 28 лютого президент Дональд Трамп виступив із заявою, в якій пояснив американцям стратегічні цілі кампанії.

Серед основних завдань операції названо знищення іранської ракетної інфраструктури та військово-морських сил, припинення діяльності пов’язаних із режимом збройних угруповань і виробництва саморобних вибухових пристроїв, а також недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

За словами Левітт, усунення загроз з боку іранського керівництва є чіткою та необхідною метою для безпеки США. Вона також заявила, що в межах операції ліквідовано десятки високопоставлених представників іранського режиму, зокрема згадала верховного лідера Алі Хаменеї.

Окремо прессекретарка нагадала про попередню американську операцію "Північний Молот", під час якої були знищені ключові ядерні об’єкти Ірану. Водночас, за її словами, іранська влада нібито продовжувала наміри відновити ядерну програму та відмовлялася від переговорів.

