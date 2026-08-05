Густе, як мармелад: рецепт полуничного варення на сковороді
Сезон полуниці — найкращий час, щоб поповнити запаси домашнього варення. Якщо класичні рецепти вже набридли, спробуйте незвичайний спосіб приготування — на сковороді.
Завдяки швидкому випаровуванню рідини варення виходить густим, насиченим і нагадує мармелад, а ягоди залишаються цілими та соковитими. Про це пише Уніан.
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Які інгредієнти знадобляться
Для приготування варення підготуйте:
- 1 кг полуниці;
- 1 кг цукру;
- дрібку лимонної кислоти;
- 2 ст. л. води.
Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно дві півлітрові банки варення та невелика порція для дегустації.
Як приготувати полуничне варення на сковороді
- Для цього рецепта найкраще підійде широка глибока сковорода з товстим дном. Велика площа нагрівання дозволяє швидше випаровувати зайву вологу, завдяки чому варення стає густішим без тривалого уварювання.
- Спочатку переберіть полуницю, добре промийте її під проточною водою та видаліть плодоніжки.
- Поставте сковороду на середній вогонь, влийте дві столові ложки води й дочекайтеся появи пари. Після цього викладіть ягоди.
- Коли полуниця закипить, готуйте її без кришки близько 10 хвилин. За цей час ягоди пустять багато соку, а частина рідини випарується. Періодично обережно перемішуйте масу лопаткою.
- Потім додайте цукор і дрібку лимонної кислоти. Остання допомагає зберегти яскравий колір варення та покращує його зберігання.
- Після повторного закипання варіть ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні, не накриваючи сковороду кришкою.
Корисна порада
Якщо хочете отримати густе варення з консистенцією, схожою на мармелад, не поспішайте знімати піну, що утворюється під час варіння. Згодом вона розчиниться й природним чином зробить сироп густішим.
Як правильно зберігати
- Гаряче варення одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте чистими кришками.
- Банки накрийте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Перевертати їх догори дном не обов'язково.
- Через кілька днів варення набуде ще густішої консистенції. Ягоди при цьому залишаться цілими, а в банках буде мінімум сиропу й максимум ароматної полуниці.
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