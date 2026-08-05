Густе, як мармелад: рецепт полуничного варення на сковороді

Сезон полуниці — найкращий час, щоб поповнити запаси домашнього варення. Якщо класичні рецепти вже набридли, спробуйте незвичайний спосіб приготування — на сковороді.

Завдяки швидкому випаровуванню рідини варення виходить густим, насиченим і нагадує мармелад, а ягоди залишаються цілими та соковитими. Про це пише Уніан.

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Які інгредієнти знадобляться

Для приготування варення підготуйте:

1 кг полуниці;

1 кг цукру;

дрібку лимонної кислоти;

2 ст. л. води.

Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно дві півлітрові банки варення та невелика порція для дегустації.

Як приготувати полуничне варення на сковороді

Для цього рецепта найкраще підійде широка глибока сковорода з товстим дном. Велика площа нагрівання дозволяє швидше випаровувати зайву вологу, завдяки чому варення стає густішим без тривалого уварювання. Спочатку переберіть полуницю, добре промийте її під проточною водою та видаліть плодоніжки. Поставте сковороду на середній вогонь, влийте дві столові ложки води й дочекайтеся появи пари. Після цього викладіть ягоди. Коли полуниця закипить, готуйте її без кришки близько 10 хвилин. За цей час ягоди пустять багато соку, а частина рідини випарується. Періодично обережно перемішуйте масу лопаткою. Потім додайте цукор і дрібку лимонної кислоти. Остання допомагає зберегти яскравий колір варення та покращує його зберігання. Після повторного закипання варіть ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні, не накриваючи сковороду кришкою.

Корисна порада

Якщо хочете отримати густе варення з консистенцією, схожою на мармелад, не поспішайте знімати піну, що утворюється під час варіння. Згодом вона розчиниться й природним чином зробить сироп густішим.

Як правильно зберігати

Гаряче варення одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте чистими кришками. Банки накрийте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Перевертати їх догори дном не обов'язково. Через кілька днів варення набуде ще густішої консистенції. Ягоди при цьому залишаться цілими, а в банках буде мінімум сиропу й максимум ароматної полуниці.

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