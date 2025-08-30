Холод та перші заморозки: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на вересень

У вересні в південних, південно-східних та центральних регіонах України погода залишатиметься здебільшого літньою, тоді як на заході країни вже відчуватиметься прихід осені. Кліматологиня уточнила, що середня температура вересня очікується приблизно на один градус вище за багаторічну норму, а рівень опадів залишиться у межах кліматичної норми.

Таку інформацію надала Віра Балабух, завідувачка Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, у коментарі для Погода УНІАН. "У порівнянні з минулим та позаминулим роками, цей вересень, ймовірно, буде холоднішим. Температура повітря по Україні очікується доволі різною", – зазначила Балабух.

Вона додала, що поки в південних, південно-східних та центральних областях переважатиме літня погода, на заході країни вже відчуватиметься осінь, а температурні показники будуть типовими для цього сезону.

"Місцями можливі заморозки, а в горах Карпат навіть випадатиме сніг – це звична для вересня погода в цих регіонах", – пояснила експертка.

За її словами, вересень у цілому буде типовим для цього місяця. "Якщо раніше вересень часто був більш літнім – з середньою температурою вище +15 градусів і максимумами до +30…+35°, то цього року на заході країни очікується більш осіння погода. У південних регіонах більшість днів, ймовірно, залишатиметься літньою", –додала Балабух.

Вона також зазначила, що згодом температура поступово знизиться, і до кінця місяця осінь пошириться по всій території України.

