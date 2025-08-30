Холода и первые заморозки: климатолог шокировала прогнозом погоды на сентябрь

В сентябре в южных, юго-восточных и центральных регионах Украины погода будет оставаться в основном летней, в то время как на западе страны уже будет ощущаться приход осени. Климатолог уточнила, что средняя температура сентября ожидается примерно на один градус выше многолетней нормы, а уровень осадков останется в пределах климатической нормы.

Такую информацию предоставила Вера Балабух, заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, в комментарии для Погода УНИАН. "По сравнению с прошлым и позапрошлым годами этот сентябрь, вероятно, будет холоднее. Температура воздуха по Украине ожидается достаточно разной", – отметила Балабух.

Она добавила, что пока в южных, юго-восточных и центральных областях будет преобладать летняя погода, на западе страны уже ощущается осень, а температурные показатели будут типичными для этого сезона.

Читайте также: Ненастье надвигается: синоптики предупредили, где украинцам ждать грозы и ливни в ближайшие дни

"Местами возможны заморозки, а в горах Карпат будет даже выпадать снег – это привычная для сентября погода в этих регионах", – объяснила эксперт.

По ее словам, сентябрь в целом будет типичным для этого месяца. "Если раньше сентябрь часто был более пожилым – со средней температурой выше +15 градусов и максимумами до +30…+35°, то в этом году на западе страны ожидается более осенняя погода. В южных регионах большинство дней, вероятно, будет оставаться пожилым", – добавила Балабух.

Она также отметила, что впоследствии температура постепенно снизится и к концу месяца осень распространится по всей территории Украины.

Ранее мы рассказывали, что Украину покроют резкие температурные качели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!