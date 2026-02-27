Холодний березень та спекотний травень: синоптики спрогнозували, якою буде весна цього року

Метеорологи й кліматологи оприлюднили попередні оцінки щодо весни 2026 року. За їхніми висновками, сезон може виявитися контрастним і доволі "стиснутим": прохолодний та мінливий березень, різкий стрибок температур у квітні та майже літнє тепло в травні.

Астрономічна весна розпочнеться 20 березня — у день весняного рівнодення, коли Сонце перетне небесний екватор і тривалість дня зрівняється з ніччю. Відтоді світловий день зростатиме аж до осіннього рівнодення у вересні, що поступово підвищуватиме температурний фон. Про це повідомляє ТСН.

Окрім цього, 29 березня Україна традиційно перейде на літній час — стрілки годинника переведуть на годину вперед. На погодні процеси це не впливає, однак вечори стануть світлішими. За багаторічними спостереженнями, стійкі ознаки метеорологічної весни зазвичай фіксують після 20 березня — коли середньодобова температура стабільно переходить через 0°C у бік підвищення.

Оцінки довгострокових прогнозів

У праці "Погода до 2030 року" народний синоптик Леонід Горбань описував сценарій для 2026 року як такий, що передбачає затяжний холодний старт і швидкий перехід до спекотних умов. За цими розрахунками, березень може розпочатися морозами та хуртовинами, а після рівнодення очікується активне танення снігу.

Квітень у першій половині, ймовірно, залишатиметься сирим і прохолодним, але згодом можливий різкий температурний стрибок і сухі вітри. Травень прогнозують теплим і відносно сухим.

Втім, сучасні кліматологи застерігають: через зміну клімату довгострокові народні методики дедалі частіше дають похибки, тому їх варто сприймати як орієнтовні.

Що показує статистика

Аналіз кліматичної норми 1991–2020 років свідчить, що березень в Україні став більш нестабільним. В окремі роки фіксували до +20°C, а в інші — потужні снігопади, як у 2013-му. Квітень і травень загалом стали теплішими, а фенологічна весна тепер настає приблизно на 1–2 тижні раніше, ніж у середині ХХ століття.

Головна тенденція — скорочення перехідного періоду. Зимові риси в березні часто змінюються різким потеплінням, яке швидко переходить у передлітню спеку.

Очікувані погодні особливості

Березень імовірно залишиться перехідним: у першій половині місяця нічні температури можуть опускатися до –10…–15°C, можливий мокрий сніг. Середній діапазон — від –3 до +5°C. Після 20 березня прогнозується поступове потепління.

Квітень дедалі частіше демонструє різкі температурні контрасти. Середні показники можуть становити +9…+11°C, але в другій половині місяця можливі сплески до +25…+27°C. До середини квітня зберігається ризик короткочасних заморозків.

Травень усе більше нагадує початок літа: середні температури очікуються в межах +15…+18°C, а в багатьох регіонах уже в середині місяця можливий перехід середньодобових показників через +15°C — ознака метеорологічного літа. Водночас у центральних і східних областях спостерігається тенденція до зменшення кількості опадів, що може підвищити ризик ранніх посух.

Позиція науковців

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух наголошує, що сезонні прогнози відображають лише загальні тенденції — тепліший чи холодніший, сухіший чи вологіший сезон. Конкретні заморозки або температурні піки можна точно передбачити лише за кілька днів до події.

Вона також звертає увагу на водний баланс: значні запаси снігу, сформовані взимку, навесні поповнять запаси вологи в ґрунті та водоймах. Середня температура сезону може перевищити кліматичну норму на 1–2°C, однак короткочасні похолодання залишаються ймовірними.

Дані міжнародних моделей

Європейські та глобальні прогностичні системи, зокрема ECMWF, AccuWeather і Ventusky, демонструють схожу картину.

Березень може розпочатися з нічних –2…–7°C і денних +4…+8°C, що створюватиме умови для ожеледиці. У Карпатах і на півночі можливе збереження снігового покриву до середини місяця. Квітень, за моделями, може принести аномально теплу середину місяця — до +18…+22°C. У травні прогнозують ранній старт грозового сезону через підвищену атмосферну нестійкість.

Прогноз на березень

Укргідрометцентр наразі оприлюднив довгострокову оцінку лише для березня. За словами представниці установи Наталія Птуха, перехід від зими до весни буде поступовим і нестійким. Середня місячна температура очікується в межах 0…+6°C, у Карпатах — близько –3°C.

Суттєвого й тривалого потепління одразу чекати не варто: теплі періоди чергуватимуться з поверненням холодного повітря.

Загалом весна 2026 року в Україні, ймовірно, знову підтвердить тенденцію останніх років — короткий перехідний період із різкими температурними коливаннями та швидким наближенням до літніх показників уже в травні.

