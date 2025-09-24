Холодний удар: де в Україні три ночі триматиметься перший рівень небезпеки через заморозки

В Україні найближчими днями прогнозують осінні заморозки. За прогнозом синоптиків, протягом щонайменше трьох ночей поспіль на ґрунті фіксуватимуться від’ємні температури.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. Зокрема, у ніч проти 25 вересня на півночі країни температура на поверхні ґрунту знизиться до 0…-3°.

А вже 26–27 вересня заморозки очікуються майже по всій території України, крім південних областей та Закарпаття. У зв’язку з цим оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Прогноз погоди на 24 вересня

У середу, 24 вересня, по Україні прогнозується мінлива хмарність. У західних, північних та у Вінницькій області можливі локальні невеликі дощі, тоді як на решті території опадів не очікується. Вітер північного напрямку, 5–10 м/с.

Нічні температури коливатимуться від +8° до +13°. Вдень у північних, більшості західних і центральних регіонах повітря охолоне до +11°...+16°. В інших областях утримається тепліша погода – +19°...+24°, а на крайньому півдні та сході ще можливі значення до +27°.

У Київській області синоптики також прогнозують мінливу хмарність і місцями невеликий дощ. Вітер 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +8°...+13°, удень – +11°...+16°. У столиці вночі очікується +10°...+12°, вдень –+13°...+15°.

