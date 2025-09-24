Холодный удар: где в Украине три ночи будет сохраняться первый уровень опасности из-за заморозков

В Украине в ближайшие дни прогнозируют осенние заморозки. По прогнозу синоптиков, в течение как минимум трех ночей подряд на почве будут фиксироваться отрицательные температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. В частности, в ночь на 25 сентября на севере страны температура на поверхности почвы снизится до 0…-3°.

А уже 26-27 сентября заморозки ожидаются почти по всей территории Украины, кроме южных областей и Закарпатья. В связи с этим объявлен первый, желтый уровень опасности.

Прогноз погоды на 24 сентября.

В среду, 24 сентября, по Украине прогнозируется переменная облачность. В западных, северных и Винницкой области возможны локальные небольшие дожди, тогда как на остальной территории осадков не ожидается. Ветер северного направления, 5-10 м/с.

Ночные температуры будут колебаться от +8° до +13°. Днем в северных, большинстве западных и центральных регионах воздух охладится до +11°...+16°. В других областях сохранится более теплая погода – +19°...+24°, а на крайнем юге и востоке еще возможны значения до +27°.

В Киевской области синоптики также прогнозируют переменную облачность и местами небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью будет +8°...+13°, днем – +11°...+16°. В столице ночью ожидается +10 ... +12 °, днем - +13 ... +15 °.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине ожидать "бабье лето" и стоит ли рассчитывать на длительное тепло.

