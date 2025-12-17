Ідеально для початківців: які авто найкраще підходять тим, хто вперше сів за кермо

До списку кращих бюджетних та надійних автомобілів для новачків увійшли 13 моделей, які поєднують прийнятну ціну, сучасне оснащення та високий рівень безпеки. За словами автора дослідження Ілеріолувакіє Тубі, рейтинг складався на основі даних з авторитетних джерел, включно з J.D. Power, Cars.com та Національним управлінням безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Експерти оцінювали надійність, витрати на експлуатацію, безпеку, доступність технологій і комфорт салону.

Сучасні бюджетні автомобілі все частіше пропонують функції, які раніше були доступні лише у преміальних моделях. Про це пише видання SlashGear.

Серед них сенсорні дисплеї, камери заднього виду, системи запобігання зіткнень, асистенти утримання смуги руху та економічні двигуни. Крім того, багато моделей зберігають високу залишкову вартість, що робить їх вигідними для власників.

Список рекомендованих автомобілів:

Honda Civic – надійна модель з багаторічною репутацією. Версія 2025 року має сучасні системи допомоги водієві та сенсорні дисплеї. Ціна – від $24 250. Toyota Corolla – популярна у всьому світі модель з високою надійністю. Доступні гібридні версії та сучасні електронні помічники. Ціна – від $22 725. Mazda 3 – поєднує доступність і преміальне оснащення. Базова комплектація включає 8,8-дюймовий дисплей і системи безпеки. Ціна – від $24 550. Hyundai Elantra – пропонує десятирічну гарантію на двигун, системи утримання смуги та автоматичне гальмування. Ціна – від $23 025. Kia Soul – компактний хетчбек із просторим салоном і економічним двигуном. Оснащення включає сенсорні дисплеї та системи безпеки. Ціна – від $20 490. Nissan Sentra – модель із надійною історією, сучасними мультимедійними функціями та системою Safety Shield 360. Ціна – від $23 845. Ford Focus – широкий вибір на вторинному ринку, сучасні електронні системи та паркувальні асистенти. Ціна варіюється від $6 372 до $26 272. Toyota Yaris – компактний і економічний автомобіль з низькими витратами на обслуговування. Ціни на вторинному ринку – від $4 000 до $16 000. Honda Accord – седан середнього класу з високим рівнем комфорту та сучасними системами безпеки. Ціна – від $28 295. Toyota Camry – довговічна модель з високою залишковою вартістю. Нова версія коштує від $29 000. Mazda MX-5 Miata – легкий спортивний родстер із заднім приводом і драйверським характером. Ціна – від $29 830 до $37 435. Toyota Prius – економічний гібрид з довгим терміном служби та сучасними системами безпеки. Ціна – від $28 550. Hyundai Kona – компактний кросовер з високими оцінками безпеки та залишкової вартості до 57,8% через п’ять років експлуатації. Початкова ціна – $25 350.

Автор дослідження підкреслює, що ці автомобілі є оптимальним вибором для початківців завдяки гармонійному поєднанню ціни, надійності та сучасних технологій.

