Ідеально для сімей з дітьми: топ порід спокійних собак

Вибір собаки для родини — важливе та відповідальне рішення, адже одним із головних критеріїв є характер тварини. Ветеринари назвали породи, які зазвичай вирізняються спокійним темпераментом, дружелюбністю та добре ладнають із дітьми.

Про це повідомило видання Parade Pets. Фахівці підкреслюють, що жодна порода не може повністю гарантувати відсутність агресії. За словами ветеринарної лікарки Еймі Ворнер, поведінка собаки формується під впливом кількох факторів — спадковості, ранньої соціалізації, дресирування та умов утримання. Водночас деякі породи історично вважаються більш орієнтованими на життя поруч із людиною та сім’єю.

Експерти Американського кінологічного клубу виділили шість порід, які, за спостереженнями ветеринарів, рідше проявляють агресію та мають м’який характер.

Лабрадор-ретривер

Це одна з найпопулярніших сімейних порід. Лабрадори відомі своєю терплячістю, дружелюбністю та прагненням догодити господареві. Вони швидко звикають до життя в родині та добре взаємодіють із дітьми. За умови регулярних фізичних навантажень собаки цієї породи зазвичай демонструють врівноважену та стабільну поведінку. Середня тривалість життя — приблизно 11–13 років.

Ньюфаундленд

Попри значні розміри, ці собаки мають дуже лагідний характер. У минулому їх часто використовували як рятувальників на воді. Ветеринари відзначають їхню відданість господарям і терпляче ставлення до дітей. У середньому представники цієї породи живуть близько 9–10 років.

Мопс

Мопси — невеликі собаки-компаньйони, яких історично не використовували для охорони чи полювання. Вони дуже прив’язані до людей, люблять увагу та часто поводяться грайливо. Агресивна поведінка для цієї породи нехарактерна. Водночас фахівці радять враховувати їхню схильність до проблем із диханням і чутливість до спеки. Тривалість життя становить приблизно 13–15 років.

Віпет

Віпети відомі своєю швидкістю, однак у домашніх умовах вони поводяться спокійно й ніжно. Ці собаки чутливо реагують на атмосферу в родині, рідко гавкають і добре піддаються м’якому навчанню. Середня тривалість життя — приблизно 12–15 років.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ця порода має давню історію як собака-компаньйон при королівських дворах. Вона відзначається лагідним характером, сильною прив’язаністю до господаря та здатністю легко знаходити спільну мову з дітьми й іншими домашніми тваринами. У середньому такі собаки живуть 12–15 років.

Золотистий ретривер

Цю породу спочатку виводили для полювання, приділяючи особливу увагу слухняності та м’якому характеру. Золотисті ретривери відомі своїм розумом, терплячістю та доброзичливістю, тому їх часто обирають родини з дітьми. Середня тривалість життя становить приблизно 10–12 років.

Експерти наголошують, що незалежно від породи вирішальне значення для поведінки собаки мають правильне виховання, рання соціалізація та відповідальне ставлення власників.

