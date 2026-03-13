Їх складно вбити: названо топ 'вічних' автомобільних двигунів

Колись автомобіль з пробігом близько мільйона кілометрів без капітального ремонту сприймався як звичайна норма. Згодом настала ера даунсайзу, що триває і досі, і подібні мотори залишилися у минулому. Експерти порталу виділили п’ять силових агрегатів, які довели свою надзвичайну надійність.

Про це пише CurBazz.

1. Toyota 1UZ 4,0 л

Перший у списку — бензиновий "вісімка" 1UZ об’ємом 3,98 літра, що дебютував у 1989 році та випускався до 2013-го. Цей мотор встановлювали на флагманські седани Toyota, а також преміальні моделі Lexus LS і GS. Відомий випадок: власник Lexus LS 400 з цим двигуном проїхав понад 1,5 млн км без серйозних проблем.

2. Toyota 3UR-FE 5,0 л

Двигун 3UR-FE об’ємом 5 літрів здебільшого ставили на пікапи Toyota Tundra. Один із власників подолав на такому автомобілі близько 1,6 млн км за 10 років, підкресливши не лише надійність агрегату, а й його довговічність.

3. Honda F22A 2,2 л

Серед чотирициліндрових моторів лідером став Honda F22A об’ємом 2,2 л. Його встановлювали на культові седани Honda Accord середини 90-х, і він також підкорив позначку у мільйон кілометрів пробігу без капітальних втручань.

4. Nissan QR25DE 2,0 л

Ще один чотирициліндровий двигун, який відзначився ресурсом, — Nissan QR25DE об’ємом 2,0 л. Його можна зустріти на моделях Altima, Sentra та Frontier. Як і Honda F22A, цей мотор славиться стабільністю та довгим терміном служби.

5. Cummins B-Series 5,9 л турбодизель

Замикає п’ятірку надійних агрегатів турбодизель Cummins B-Series об’ємом 5,9 л, який встановлювали на пікапи Dodge Ram 2500. Його конструкція включає чавунний блок циліндрів, шестерний привід ГРМ, кований сталевий колінчастий вал і потужну систему охолодження, що робить його практично невразливим навіть при високих навантаженнях.

На прикладі даних двигунів можна довести, що за правильної експлуатації та обслуговування авто можуть проходити тисячі кілометрів, залишаючись максимально надійними та стабільними.

