'Маю кілька кандидатур на посаду хорошого лідера Ірану' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають брати участь у формуванні майбутнього керівництва Ірану. За його словами, Вашингтон зацікавлений у зміні влади в країні та розглядає кількох можливих кандидатів, які могли б очолити державу після нинішнього керівництва.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству Reuters та телеканалу NBC News. За словами Трампа, США разом з іранською стороною повинні бути залучені до процесу визначення наступного керівника країни. Він підкреслив, що це потрібно для того, щоб у майбутньому уникнути повторення конфліктів.

Водночас президент США висловив сумнів, що наступником верховного лідера Ірану стане його син — Моджтаба Хаменеї, якого раніше називали одним із фаворитів на цю роль після загибелі його батька, верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок удару на початку війни.

Трамп також порівняв можливі зміни влади в Ірані з подіями у Венесуелі, де, за його словами, американські військові раніше усунули від влади президента Ніколас Мадуро. Після цього країну очолила його заступниця Делсі Родрігес, яка, на думку Трампа, добре справляється зі своїми обов’язками.

Він наголосив, що США прагнуть появи такого лідера Ірану, який буде корисним як для своєї країни, так і для її громадян, щоб подібні кризи не повторювалися регулярно.

Відповідаючи на запитання про потенційних претендентів на керівництво Іраном, Трамп зазначив, що наразі зарано говорити про конкретні кандидатури. Зокрема, він прокоментував можливість приходу до влади іранського опозиційного діяча, вигнаного принца Реза Пахлаві — сина останнього шаха Ірану. За словами Трампа, шанс мають різні кандидати.

Президент США також підтримав можливість активніших дій іранських курдських формувань. Йдеться про угруповання, що базуються поблизу кордону Ірану та Іракський Курдистан.

За даними Reuters, курдські сили останніми днями проводили консультації з американською стороною щодо можливого наступу проти іранських військ на заході країни. Коаліція курдських угруповань, що діє біля ірано-іракського кордону, розглядає варіант атаки, щоб послабити іранські сили на тлі ударів США та Ізраїлю по іранських цілях.

На запитання про можливу повітряну підтримку з боку США Трамп не дав прямої відповіді, однак зазначив, що у разі наступу курди прагнутимуть перемоги.

За інформацією Reuters, унаслідок ескалації конфлікту загинули понад тисячу людей, серед яких щонайменше шестеро американських військових. Бойові дії також спричинили дестабілізацію у всьому регіоні Близький Схід.

У зоні ризику опинилася й Ормузька протока — один із ключових морських маршрутів для транспортування нафти. Попри це, Трамп висловив переконання, що судноплавство там залишатиметься відкритим, наголосивши, що американська сторона уважно стежить за ситуацією.

На тлі загострення бойових дій у Перській затоці почастішали атаки на нафтові танкери, а іранські безпілотники навіть заходили у повітряний простір Азербайджану. Через напружену ситуацію ціни на нафту різко зросли.

Втім, Трамп заявив, що не надто переймається можливим підвищенням вартості пального, зазначивши, що після завершення конфлікту ціни можуть швидко знизитися.

В інтерв’ю NBC News Трамп додав, що виступає за повне усунення нинішнього керівництва Ірану. За його словами, США хотіли б бачити на чолі країни нового лідера, здатного швидко стабілізувати ситуацію та розпочати відновлення держави.

Він також повідомив, що має список людей, які могли б очолити Іран, однак їхніх імен не розкрив. За словами президента, американська сторона уважно стежить за цими кандидатами та вживає заходів, щоб вони могли пережити поточний конфлікт.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

