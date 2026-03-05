Змінено правила перебування українських біженців у Польщі: подробиці

У Польщі з 5 березня 2026 року припинив дію спеціальний закон, який регулював надання допомоги громадянам України після початку повномасштабної війни. Водночас основні механізми підтримки не скасовані — їх інтегрували до загального польського законодавства, однак правила проживання та доступу до соціальних виплат стали жорсткішими.

Про зміни повідомило Посольство України в Польщі на своїй сторінці у Facebook. Попри завершення дії спеціального закону, правовий статус українців у країні залишається захищеним. Відповідно до рішення Рада Європейського Союзу, громадяни України з активним номером PESEL зі статусом UKR можуть легально перебувати в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року.

Щоб зберегти цей статус, необхідно виконувати три основні умови:

в’їхати на територію Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну;

мати оформлений номер PESEL;

не користуватися тимчасовим захистом в іншій державі Європейського Союзу.

З 5 березня почала діяти оновлена система підтримки для новоприбулих українців. Тепер безкоштовне житло та харчування надаватимуть лише протягом перших 60 днів після прибуття.

Крім того, загальний термін проживання у центрах колективного розміщення обмежено — сумарно він не може перевищувати 12 місяців за весь період перебування у Польщі, починаючи з 2022 року.

Щоб українські родини могли спокійно завершити навчальний рік, польська влада запровадила перехідний період до 30 червня 2026 року. Після цієї дати безкоштовне проживання в центрах залишиться лише для вразливих категорій — зокрема поранених або вагітних жінок.

Зміни торкнулися і медичних послуг. Повний доступ до системи охорони здоров’я матимуть лише ті українці, які офіційно працюють і сплачують внески до Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Для незастрахованих осіб безкоштовна допомога надаватиметься лише у невідкладних випадках, під час пологів або якщо пацієнтом є неповнолітня дитина.

Отримання популярної дитячої допомоги 800+ та інших соціальних виплат тепер залежатиме від професійної зайнятості опікуна та обов’язкового відвідування дитиною польської школи.

Місцеві органи влади на рівні повітів отримали право перевіряти дотримання цих умов і призупиняти виплати у разі порушень.

Також тимчасовий захист можуть анулювати у кількох випадках:

якщо людина залишає Польщу більш ніж на 30 днів;

якщо вона отримує прихисток в іншій країні ЄС;

у разі набуття іншого легального статусу, наприклад карти побиту або статусу біженця;

якщо під час реєстрації були подані неправдиві дані.

