Вишуканий та якісний: названо найкращий кросовер 2026 року

Кросовери вже багато років утримують позицію одного з найпопулярніших класів автомобілів у світі. Вони пропонують ідеальний баланс між комфортом легкового седана та впевненою поведінкою на будь-якому покритті — від міського асфальту до легкого бездоріжжя. Але коли мова йде про преміальний сегмент, де майже всі моделі мають високу якість, вибрати справді найкращий варіант стає складно.

Британське видання Autocar провело детальний аналіз і склало рейтинг найкращих розкішних кросоверів 2026 року. На першому місці опинився Range Rover Sport — модель, яку експерти називають еталоном вишуканості та універсальності.

Автомобільний оглядач Мет Сондерс підкреслив, що Range Rover Sport вражає механічною досконалістю, винятковою плавністю ходу, розкішним і затишним салоном, а також здатністю задовольняти як водія, так і пасажирів. Попри значні габарити, кросовер залишається маневреним і динамічним, повністю виправдовуючи свою назву. Широкий вибір потужних двигунів — від ефективних гібридів до топових версій — робить його ще привабливішим.

Звичайно, за такий рівень комфорту, технологій і статусу доводиться платити чимало. В Україні новий Range Rover Sport 2025–2026 модельних років стартує приблизно від 5,3 мільйона гривень.

Оскільки рейтинг присвячений виключно преміальному сегменту, інші моделі також належать до найдорожчих і найпрестижніших на ринку. До першої десятки увійшли такі легендарні танони, як Porsche Cayenne, повнорозмірний Range Rover, Bentley Bentayga, електричний BMW iX, екзотичний Ferrari Purosangue, практичний Land Rover Discovery, флагманський BMW X7, універсальний BMW X5 та Audi Q7.

ТОП-10 найкращих розкішних кросоверів за версією Autocar у 2026 році:

Range Rover Sport Porsche Cayenne Range Rover Bentley Bentayga BMW iX Ferrari Purosangue Land Rover Discovery BMW X7 BMW X5 Audi Q7

