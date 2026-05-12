Кабмін запускає програму дорослого стажування 50+: про що йдеться

В Україні запускають національну програму "Досвід має значення", яка покликана допомогти з працевлаштуванням та професійною адаптацією людей віком від 50 років. Ініціатива має стати одним із рішень проблеми гострого кадрового дефіциту в ключових секторах економіки.

Про це повідомляє прем’єр-міністеркиа Юлія Свириденко в Telegram. Програма реалізовуватиметься у співпраці з Державним центром зайнятості та представниками бізнесу. Основна увага приділятиметься підготовці та залученню досвідчених спеціалістів до роботи в будівельній сфері та оборонній промисловості.

Що передбачає програма Ініціатива "Досвід має значення" орієнтована на українців віком 50+ і включає кілька етапів підтримки:

навчання та адаптацію до сучасних вимог ринку праці;

знайомство з потенційними роботодавцями;

стажування з перспективою офіційного працевлаштування.

Уряд наголошує, що метою програми є не лише подолання нестачі кадрів, а й руйнування вікових стереотипів на ринку праці. Особливий акцент робитимуть на розвитку цифрових навичок, яких часто бракує кандидатам старшого віку.

Чому це актуально За словами Юлії Свириденко, дефіцит кваліфікованих працівників став одним із найбільших викликів для української економіки. Особливо гостро проблема відчувається у сферах будівництва та оборонної промисловості.

Дослідження "Ринок праці після 50 років" показало, що роботодавці високо оцінюють відповідальність і надійність працівників старшого віку. Водночас близько 60% компаній досі мають упередження щодо кандидатів 50+, а 65% роботодавців звертають увагу на недостатній рівень цифрових навичок.

Як працюватиме програма Проєкт складатиметься з трьох основних етапів:

Навчання Учасникам допомагатимуть оновити резюме, покращити професійні навички та підготуватися до актуальних вимог роботодавців. Комунікація Передбачені зустрічі з компаніями для обговорення умов співпраці та можливостей працевлаштування. Практика Кандидати проходитимуть короткострокове стажування безпосередньо на підприємствах. Після успішного завершення можливе офіційне працевлаштування.

Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.

