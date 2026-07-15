Наче бочкові: рецепт квашених огірків на зиму
Квашені огірки — одна з найпопулярніших домашніх заготовок на зиму. Вони виходять хрусткими, ароматними та в міру солоними, а завдяки природному процесу бродіння не потребують додавання оцту чи лимонної кислоти.
Такі огірки чудово смакують як самостійна закуска, а також підходять для розсольника, солянки, вінегрету та інших страв. Про це пише Shuba.
Що знадобиться
Інгредієнти на 3-літрову банку:
- огірки — 2 кг;
- сіль — 4 ст. л.;
- парасольки кропу — 3 шт.;
- листя хрону — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- холодна вода;
- окріп.
За бажанням до заготівлі можна додати листя вишні, чорної смородини або амаранту (щириці) — вони допоможуть зробити огірки ще більш хрусткими. Для засолювання рекомендують використовувати звичайну кам'яну сіль без йоду, адже йодована може змінити смак готової консервації.
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Як приготувати квашені огірки
- Спочатку добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 3–4 години. Такий спосіб допоможе зробити плоди більш пружними та хрусткими.
- Після цього промийте зелень і дайте їй обсохнути. На дно чистої трилітрової банки покладіть листя хрону, кріп і очищений часник, а зверху щільно викладіть огірки.
- Додайте дві столові ложки солі, залийте банку холодною водою майже до самого краю та лише прикрийте пластиковою кришкою. Поставте банку в глибоку миску, адже під час бродіння частина рідини витікатиме. Залиште огірки кваситися у прохолодному місці на три доби.
- Після завершення бродіння злийте розсіл і кілька разів промийте огірки чистою водою, не виймаючи їх із банки.
- Потім всипте решту солі, залийте огірки окропом до самого вінця й одразу закатайте стерилізованою кришкою.
- Готову банку переверніть догори дном, добре укутайте та залиште до повного охолодження. Зберігати квашені огірки рекомендується у прохолодному темному місці.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт маринованих огірків на зиму.
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