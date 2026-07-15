Наче бочкові: рецепт квашених огірків на зиму

Квашені огірки — одна з найпопулярніших домашніх заготовок на зиму. Вони виходять хрусткими, ароматними та в міру солоними, а завдяки природному процесу бродіння не потребують додавання оцту чи лимонної кислоти.

Такі огірки чудово смакують як самостійна закуска, а також підходять для розсольника, солянки, вінегрету та інших страв. Про це пише Shuba.

Що знадобиться

Інгредієнти на 3-літрову банку:

огірки — 2 кг;

сіль — 4 ст. л.;

парасольки кропу — 3 шт.;

листя хрону — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

холодна вода;

окріп.

За бажанням до заготівлі можна додати листя вишні, чорної смородини або амаранту (щириці) — вони допоможуть зробити огірки ще більш хрусткими. Для засолювання рекомендують використовувати звичайну кам'яну сіль без йоду, адже йодована може змінити смак готової консервації.

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Як приготувати квашені огірки

Спочатку добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 3–4 години. Такий спосіб допоможе зробити плоди більш пружними та хрусткими. Після цього промийте зелень і дайте їй обсохнути. На дно чистої трилітрової банки покладіть листя хрону, кріп і очищений часник, а зверху щільно викладіть огірки. Додайте дві столові ложки солі, залийте банку холодною водою майже до самого краю та лише прикрийте пластиковою кришкою. Поставте банку в глибоку миску, адже під час бродіння частина рідини витікатиме. Залиште огірки кваситися у прохолодному місці на три доби. Після завершення бродіння злийте розсіл і кілька разів промийте огірки чистою водою, не виймаючи їх із банки. Потім всипте решту солі, залийте огірки окропом до самого вінця й одразу закатайте стерилізованою кришкою. Готову банку переверніть догори дном, добре укутайте та залиште до повного охолодження. Зберігати квашені огірки рекомендується у прохолодному темному місці.

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