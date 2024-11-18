Як демобілізуватись з армії після полону: порядок дій
Військовослужбовці ЗСУ, які пережили російський полон, мають законне право на звільнення з військової служби. Розглянемо детальний алгоритм дій та необхідні документи для реалізації цього права. Про це пише Новини.live.
Необхідні документи
Потрібно підготувати нотаріально засвідчені копії:
- Паспорта громадянина України
- Ідентифікаційного коду
- Документів про перебування в полоні, а саме:
- Офіційної довідки про перебування в полоні АБО
- Документа з реєстраційними даними, що підтверджує факт перебування в місцях несвободи (офіційне повідомлення, списки осіб тощо)
Отримання довідки про перебування в полоні
Хто може подати заяву:
- Сам військовослужбовець
- Член родини
- ДП "Український національний центр розбудови миру"
Куди звертатися:
- Міністерство оборони України
- Центральний орган виконавчої влади, що керує відповідним військовим формуванням
- Командир підрозділу ЗСУ
- Інші уповноважені органи у складі сил безпеки і оборони України
У заяві необхідно вказати:
- Військове звання
- Прізвище, ім'я, по батькові
- Контактні дані (адреса, email, телефон)
- Підрозділ на момент потрапляння в полон
- Термін перебування в полоні
Термін видачі довідки: 30 календарних днів з моменту подання заяви.
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Процедура звільнення
Підготовчий етап:
- Складання рапорту за встановленим зразком
- Додавання нотаріально завірених копій документів
- Подання рапорту безпосередньому командиру
Розгляд командуванням:
- Проведення бесіди щодо звільнення
- Складання аркуша бесід
- За потреби - підготовка розрахунку вислуги років
- Передача рапорту по командній вертикалі
Медичне обстеження:
- Проходження військово-лікарської комісії
Фінальний етап:
- Видання наказу про звільнення (рівень командування залежить від звання військовослужбовця)
- Проведення розрахунку
- Виключення з особового складу частини
Після звільнення:
- Постановка на військовий облік у ТЦК за місцем проживання протягом 5 днів
Важливі зауваження
- Командир зобов'язаний розглянути рапорт протягом 14 днів
- Резолюція має містити чітке "ПОГОДЖЕНО" або "НЕ ПОГОДЖЕНО" з обґрунтуванням
- Приймаються лише нотаріально засвідчені копії документів
- За потреби можуть вимагати оригінали документів для перевірки
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