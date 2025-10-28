Як достроково вийти на пенсію за станом здоровʼя: пояснення ПФУ

Якщо громадянин має право на достроковий вихід на пенсію, він повинен звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та відповідним пакетом документів. До заяви необхідно додати копію медичного висновку про невідповідність стану здоров’я займаній посаді, а також інші документи, передбачені для оформлення дострокової пенсії за віком.

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли 60 років і мають щонайменше 31 рік трудового стажу. Якщо трудовий стаж менший, пенсійний вік може бути підвищений до 63 або 65 років. Про це повідомляє ПФУ.

Можливість дострокового виходу на пенсію передбачена для окремих категорій громадян. Серед них — люди з інвалідністю по зору I групи (чоловіки можуть піти на пенсію не раніше ніж за 10 років до встановленого віку, жінки — за 15 років). Також це стосується жінок, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку, а також матерів дітей з інвалідністю.

Право на дострокову пенсію мають військовослужбовці та представники силових структур, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність через поранення. Також допомогу можуть отримати дружини чи чоловіки загиблих військовослужбовців і правоохоронців, за умови, що вони не уклали повторний шлюб.

Крім того, раніше вийти на пенсію можуть ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, учасники виконання інтернаціонального обов’язку, працівники, звільнені через стан здоров’я напередодні пенсійного віку, особи, які тривалий час працювали у районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до них, а також люди, що мають рідкісні захворювання.

