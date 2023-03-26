Як використовувати картопляну шкірку на городі: поради досвідчених дачників

Кожен городник, хоча б раз у своєму житті, зіткнувся з проблемою вибору добрив для свого городу. Це завдання може здатися досить простим, але насправді виявляється надзвичайно складним.

Проблема полягає в тому, що кожен вид гербіцидів має вузько спрямований спектр дії, що означає, що добриво, яке підходить одній рослині, може бути шкідливим для іншої. Крім того, добрива досить дорогі, тому купувати десятки різних гербіцидів для кожної рослини на ділянці є просто нереальним. Інша проблема полягає в тому, що вкрай складно знайти один хімікат, який можна було б використовувати на всій ділянці.

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Шкірка картоплі може стати відмінним добривом для вашого городу. Вона містить високу концентрацію крохмалю, який збагачує ґрунт. Крім того, після внесення до ґрунту, картопля починає швидко розкладатися, що дозволяє побачити ефект від додавання підживлення через 2-3 тижні.

Ще однією перевагою є те, що картопляні очистки можна використати як сировину для компостної бочки або ями. Якщо ви плануєте зібрати очистки, але не плануєте їх використовувати як добриво найближчим часом, то можна встановити на городі металеву бочку з кришкою і зробити з неї термос для компосту.

Таким чином, використовуючи картопляні очистки як добриво, ви можете удобрити свій город без хімії. Зберігайте очистки в термосі для компосту і отримуйте натуральне та ефективне добриво для вашого городу без використання будь-яких хімічних речовин.

Як застосувати картопляне добриво

Використання картопляних очисток як добрива є досить поширеним серед садівників. Існують кілька способів їх застосування:

Компостування: Викладіть картопляні очистки в компостну бочку, додайте воду, закрийте кришкою і дайте їм перегнити. Цей метод є дуже ефективним, оскільки ви можете додавати нові очистки до вже перегнилих, що дозволяє поповнювати запас компосту. Після того, як процес гниття завершиться, ви можете використовувати воду з бочки для поливу рослин; Використання відвару: Картопляний відвар є ідеальним добривом для розсади, особливо для чорної смородини та малини. Однак, не поливайте ним полуницю, це може нашкодити рослині та знизити врожай; Прикопування: Розташуйте очистки тонким шаром навколо стовбура рослини, розподіліть рівномірно та засипте свіжим грунтом. Цей метод дозволяє удобрити грунт, не пошкоджуючи кореневу систему рослини.

Важливо пам'ятати, що надмірне використання добрива може бути шкідливим для рослин, тому дотримуйтесь рекомендацій та дозування.

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Які рослини можна підживлювати за допомогою картопляних очисток?

Завдяки тому, що це органічне добриво з нульовим вмістом хімікатів, його можна використовувати для практично будь-якої рослини.

Садівники згодні, що картопляні очистки є ефективним добривом для малини, використовуючи їх відразу після висадки саджанців, щоб допомогти молодим рослинам зміцнитися та стати більш стійкими до хвороб і шкідників. Картопляні очистки також можуть бути використані як добриво для яблуні, зокрема, якщо ви не хочете використовувати гербіциди. Для троянд можна використовувати картопляні очистки як компост або прикопування, що забезпечує їм необхідне підживлення.

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