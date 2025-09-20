Як уникнути переплат: що потрібно регулярно робити для коректних даних з доставки газу

Користувачі послуг філій "Газмережі" повинні щомісяця подавати показники лічильника, навіть якщо газ фактично не використовувався. Це дозволяє уникнути зайвих нарахувань у платіжках.

Якщо ж у визначений термін Оператори газорозподільних мереж не отримують інформацію з приладів обліку, споживання визначається за типовим розрахунковим методом. Про це йдеться в даних філій "Газмережі", пише Новини.LIVE.

Там наголошують: навіть якщо газовий лічильник не фіксує споживання, дані з нього все одно потрібно передавати. Це необхідно для правильних розрахунків і коректного розподілу ресурсу.

Оператори газорозподільних мереж враховують загальний обсяг використаного споживачем природного газу, щоб визначити щомісячну плату за доставку на наступний календарний рік.

Згідно з правилами, ця плата формується шляхом ділення річного обсягу споживання на 12 місяців і множення результату на діючий тариф на транспортування, встановлений регіональними операторами. Таким чином визначається фіксована щомісячна сума, яку споживачі сплачують рівними частинами незалежно від того, скільки газу фактично використали у поточному місяці.

Відповідно до встановлених правил, у випадку, коли Оператори газорозподільних мереж у визначені терміни не отримують показники лічильників, обсяг використаного газу розраховується за типовою формулою.

Через це можуть виникати невідповідності між фактичним споживанням і сумами, відображеними в нарахуваннях.

Терміни та способи передачі показників газового лічильника

Кожен споживач газу зобов’язаний подавати дані з приладу обліку щомісяця у період з 1 по 5 число, навіть якщо показники залишаються без змін.

Ця інформація дозволяє постачальнику отримати коректні дані для нарахування щомісячних платежів за використаний ресурс.

Найзручніше передавати показники через Особистий кабінет. Для реєстрації необхідно вказати свій 10-значний особовий рахунок, який починається на "0100".

