Как избежать переплат: что нужно регулярно делать для корректных данных по доставке газа

Пользователи филиалов "Газсети" должны ежемесячно подавать показатели счетчика, даже если газ фактически не использовался. Это позволяет избежать лишних начислений в платежках.

Если в определенный срок Операторы газораспределительных сетей не получают информацию из приборов учета, потребление определяется по типовому расчетному методу. Об этом говорится в данных филиалов "Газсети", пишет Новини.LIVE.

Там подчеркивают: даже если газовый счетчик не фиксирует потребление, данные по нему все равно нужно передавать. Это нужно для правильных расчетов и корректного распределения ресурса.

Операторы газораспределительных сетей учитывают общий объем использованного природного газа, чтобы определить ежемесячную плату за доставку на следующий календарный год.

Согласно правилам эта плата формируется путем деления годового объема потребления на 12 месяцев и умножения результата на действующий тариф на транспортировку, установленный региональными операторами. Таким образом, определяется фиксированная ежемесячная сумма, которую потребители платят равными частями независимо от того, сколько газа фактически использовали в текущем месяце.

Согласно установленным правилам, в случае когда Операторы газораспределительных сетей в определенные сроки не получают показатели счетчиков, объем использованного газа рассчитывается по типовой формуле.

Поэтому могут возникать несоответствия между фактическим потреблением и суммами, отраженными в начислениях.

Сроки и способы передачи показателей газового счетчика

Каждый потребитель газа обязан представлять данные по прибору учета ежемесячно в период с 1 по 5 число, даже если показатели остаются без изменений.

Эта информация позволяет поставщику получить корректные данные для начисления ежемесячных платежей за использованный ресурс.

Удобнее всего передавать показатели через Личный кабинет. Для регистрации необходимо указать свой 10-значный лицевой счет, начинающийся на "0100".

