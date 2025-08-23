Як змінити місце реєстрації через Дію: проста інструкція

Зміна місця реєстрації, або так звана прописка, — це важлива процедура, яка стає актуальною під час переїзду чи зміни житла. Раніше для цього потрібно було відвідувати ЦНАП і збирати документи, а тепер завдяки застосунку та порталу Дія процес можна пройти онлайн лише за кілька хвилин.

Про це повідомляє НОВИНИ.live. Послуга доступна тим, хто має ID-картку або закордонний паспорт у Дії та податковий номер. Для зміни адреси достатньо авторизуватися в застосунку чи на порталі, обрати відповідну послугу, підтвердити дані, вказати нове місце проживання й отримати згоду власника житла (за потреби). Після оплати адмінзбору та підписання заяви за допомогою Дія.Підпис інформація автоматично надходить до органів реєстрації. Результат зазвичай приходить протягом одного робочого дня, а нова адреса відразу відображається у цифрових документах. Якщо нерухомість була зареєстрована до 2013 року, може знадобитися звернення до ЦНАПу для внесення даних.

Для дітей до 14 років реєстрацію проводять батьки. Дитину можна зареєструвати лише за адресою одного з них, і житло при цьому не повинно перебувати в іпотеці. У "Дії" потрібно завантажити або вказати дані свідоцтва про народження та обрати адресу одного з батьків. Якщо житло належить іншій особі, потрібне підтвердження власника. Діти від 14 років можуть подавати заяву самостійно, але зі згоди батьків. Якщо домовитися між ними не вдається, рішення ухвалює суд.

Для військовозобов’язаних процедура складніша через воєнний стан. Вони мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування, знятися з військового обліку за попередньою адресою та стати на облік за новою протягом 7 днів після переїзду. Лише після цього можна подати заяву на реєстрацію через ЦНАП чи Дію. Порушення цих вимог загрожує штрафом.

Внутрішньо переміщені особи змінюють місце проживання за тією ж процедурою, що й інші громадяни. Водночас після реєстрації нової адреси потрібно оновити дані у реєстрі ВПО, щоб зберегти виплати та пільги.

Зазвичай для оформлення зміни прописки достатньо цифрових документів у Дії. Якщо процедура проходить офлайн, можуть знадобитися паспорт чи ID-картка, свідоцтво про народження для дітей, документи на право власності або згода власника, військово-облікові документи та підтвердження сплати збору. Для іноземців та осіб без громадянства додатково потрібна посвідка на проживання та переклад паспорта.

