русский
Війна в Україні

Як нараховується стаж учасникам бойових дій: відповідь Міноборони

Ціхоцька Марія

Як нараховується стаж учасникам бойових дій: відповідь Міноборони
Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на пенсію за вислугу років після 25 років служби

Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на пенсію за вислугу років після 25 років служби. Її розмір залежить не лише від тривалості служби, а й від участі військового у бойових діях.

Як пояснили у Міністерстві оборони, порядок нарахування стажу для учасників бойових дій визначається Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Згідно з ним, один місяць служби може зараховуватися як три місяці вислуги. Це правило діє лише для тих військових, які безпосередньо брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави під час збройної агресії Росії. При цьому йдеться про службу у районах бойових дій і в період дії воєнного стану.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Щоб стаж було обчислено правильно, командири військових частин і підрозділів зобов’язані долучати до особових справ військовослужбовців довідки, що підтверджують їхню участь у таких заходах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, мінімальна військова пенсія в Україні становить не менше ніж 3854 гривні. Після індексацій більшість військових пенсіонерів отримують від 8 до 9 тисяч гривень.

Крім того, розмір пенсії по інвалідності для військових визначається у відсотках від грошового забезпечення: для третьої групи – 60%, для другої – 80%, а для першої – 100%.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Війна в Україні