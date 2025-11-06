rus
Как начисляется стаж участникам боевых действий: ответ Минобороны

Цихоцкая Мария

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы. Ее размер зависит не только от продолжительности службы, но и от участия военного в боевых действиях.

Как пояснили в Министерстве обороны, порядок начисления стажа для участников боевых действий определяется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Согласно ему, один месяц службы может засчитываться как три месяца выслуги. Это правило действует только для тех военных, которые непосредственно участвовали в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите населения и интересам государства во время вооруженной агрессии России. При этом речь идет о службе в районах боевых действий и в период действия военного положения.

Чтобы стаж был вычислен правильно, командиры воинских частей и подразделений обязаны приобщать к личным делам военнослужащих справки, подтверждающие их в таких мероприятиях.

Согласно постановлению Кабинета Министров, минимальная военная пенсия в Украине составляет не менее 3854 гривны. После индексаций большинство военных пенсионеров получают от 8 до 9 тысяч гривен.

Кроме того, размер пенсии по инвалидности для военных определяется в процентах от денежного довольствия: для третьей группы – 60%, для второй – 80%, а для первой – 100%.

