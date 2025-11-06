Как начисляется стаж участникам боевых действий: ответ Минобороны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы. Ее размер зависит не только от продолжительности службы, но и от участия военного в боевых действиях.

Как пояснили в Министерстве обороны, порядок начисления стажа для участников боевых действий определяется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Согласно ему, один месяц службы может засчитываться как три месяца выслуги. Это правило действует только для тех военных, которые непосредственно участвовали в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите населения и интересам государства во время вооруженной агрессии России. При этом речь идет о службе в районах боевых действий и в период действия военного положения.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Чтобы стаж был вычислен правильно, командиры воинских частей и подразделений обязаны приобщать к личным делам военнослужащих справки, подтверждающие их в таких мероприятиях.

Согласно постановлению Кабинета Министров, минимальная военная пенсия в Украине составляет не менее 3854 гривны. После индексаций большинство военных пенсионеров получают от 8 до 9 тысяч гривен.

Кроме того, размер пенсии по инвалидности для военных определяется в процентах от денежного довольствия: для третьей группы – 60%, для второй – 80%, а для первой – 100%.

Напомним, мы уже писали, сколько квадратных метров может получить военнослужащий бесплатно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !