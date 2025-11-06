Як нараховується стаж учасникам бойових дій: відповідь Міноборони

Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на пенсію за вислугу років після 25 років служби. Її розмір залежить не лише від тривалості служби, а й від участі військового у бойових діях.

Як пояснили у Міністерстві оборони, порядок нарахування стажу для учасників бойових дій визначається Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Згідно з ним, один місяць служби може зараховуватися як три місяці вислуги. Це правило діє лише для тих військових, які безпосередньо брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави під час збройної агресії Росії. При цьому йдеться про службу у районах бойових дій і в період дії воєнного стану.

Щоб стаж було обчислено правильно, командири військових частин і підрозділів зобов’язані долучати до особових справ військовослужбовців довідки, що підтверджують їхню участь у таких заходах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, мінімальна військова пенсія в Україні становить не менше ніж 3854 гривні. Після індексацій більшість військових пенсіонерів отримують від 8 до 9 тисяч гривень.

Крім того, розмір пенсії по інвалідності для військових визначається у відсотках від грошового забезпечення: для третьої групи – 60%, для другої – 80%, а для першої – 100%.

