Як науковому працівнику оформити відстрочку у Резерв+: детальна інструкція

Наукові співробітники, а також працівники закладів вищої та професійної освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок "Резерв+". Уся процедура відбувається в автоматичному режимі з перевіркою даних у державних реєстрах.

Про це повідомили у Міноборони України. Новий сервіс дозволяє суттєво спростити процес подання документів і мінімізувати необхідність особистих звернень.

Щоб скористатися функцією, необхідно авторизуватися в застосунку "Резерв+" та обрати відповідну категорію — "Працівники вищої та профосвіти, науковці". Після цього користувач подає електронний запит на оформлення відстрочки.

Далі система автоматично перевіряє внесені дані через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Якщо інформація підтверджується і відповідає встановленим критеріям, відстрочка надається без додаткових заяв чи відвідування установ.

Після завершення перевірки результат розгляду надходить користувачу у вигляді повідомлення безпосередньо в застосунку. Таким чином, процес оформлення відстрочки для визначених категорій громадян повністю переходить в цифровий формат і відбувається без участі паперових документів.

