Як отримати статут учасника бойових дій у червні

Статус учасника бойових дій (УБД) підтверджує безпосередню участь у захисті України та дає право на державні пільги, соціальні гарантії й підтримку. В Україні передбачено як автоматичне його оформлення, так і можливість подання документів самостійно — залежно від того, як проходила служба.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Отримати статус можуть військовослужбовці Сил оборони, які брали участь у бойових діях, добровольці, а також іноземці та особи без громадянства, що долучилися до захисту України.

Автоматичне присвоєння статусу УБД

Під час служби військовим не потрібно подавати окремі заяви. Уповноважені посадові особи у військових частинах вносять необхідні дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) через електронну систему.

Інформацію мають внести протягом п’яти днів із моменту початку виконання бойового завдання. Після цього статус УБД присвоюється автоматично, а повідомлення про це надходить у електронний кабінет або на e-mail військовослужбовця.

Автоматичний статус також передбачений для військових, які потрапили в полон або зникли безвісти. У таких випадках їхні родини можуть користуватися передбаченими пільгами без додаткових звернень.

Що робити, якщо дані не внесені

Якщо інформацію не передали до реєстру або командування не оформило документи, військовослужбовець має право звернутися до спеціальної комісії самостійно.

Подати заяву можна:

поштою разом із підтвердними документами;

онлайн через портал "Дія" із використанням "Дія.Підпису".

Оформлення після звільнення зі служби

Колишні військові можуть оформити статус через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через профільні комісії відповідних структур — Міноборони, МВС, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ та інших.

ТЦК та СП мають право самостійно запитувати необхідні документи у військових частин, а в разі відмови — витребувати їх у судовому порядку. Рішення про надання статусу ухвалюється протягом 30 днів.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Окремий порядок для добровольців

Добровольці, які брали участь в АТО до 23 лютого 2018 року або у захисті України з 24 лютого до 25 березня 2022 року, можуть подати заяву до міжвідомчої комісії Мінветеранів.

Документи приймають через ЦНАП, поштою або безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів. Після ухвалення позитивного рішення особі видають посвідчення УБД і нагрудний знак, а дані вносяться до ЄДРВВ.

Як швидко підтвердити статус

Після присвоєння статусу військові та ветерани можуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни всього за кілька хвилин у будь-якому ЦНАПі через сервіс "Єдине вікно". Цей документ підтверджує право на пільги та соціальні гарантії.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!