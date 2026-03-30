Як звільнитись з армії за сімейними обставинами: пояснення юриста

Навіть в умовах воєнного стану українські військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби за сімейними обставинами — зокрема, якщо виникає потреба доглядати за батьками з інвалідністю. Адвокатка Вікторія Мізюк пояснила, які кроки потрібно пройти, які документи підготувати та що робити у випадку відмови.

Про це пише Уніан. Підстави для звільнення визначені статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Вона передбачає, що навіть під час воєнного стану військові можуть залишити службу з поважних причин, серед яких — необхідність постійного догляду за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи. Важливою умовою є відсутність інших родичів, які могли б забезпечити такий догляд.

Першим кроком є подання рапорту. Його потрібно адресувати безпосередньому командиру або командиру військової частини, додавши документи, що підтверджують підстави для звільнення. Рапорт можна подати як у паперовій формі, так і онлайн — через застосунок "Армія+" або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення.

До пакета документів зазвичай входять:

підтвердження родинних зв’язків (наприклад, свідоцтво про народження);

документ про встановлення інвалідності;

медичний висновок (МСЕК або лікарсько-консультативної комісії), який підтверджує необхідність постійного догляду.

Після подання рапорту командир частини звертається до ТЦК та СП для перевірки зазначених обставин. Там створюють спеціальну комісію, яка вивчає сімейний стан військовослужбовця, з’ясовує, чи дійсно потрібен догляд, і перевіряє достовірність медичних документів.

За результатами перевірки складається акт, у якому зазначають, чи є інші особи, здатні доглядати за хворим, або ж військовий є єдиним можливим опікуном. Після цього матеріали передаються до вищого командування, яке і приймає остаточне рішення про звільнення.

Водночас юристка наголошує: попри законність такої підстави, ключове значення має якісно підготовлений пакет документів. Потрібно довести, що саме цей військовослужбовець є єдиною особою, яка може забезпечити догляд.

