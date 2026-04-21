Як військовому отримати грошову допомогу при встановленні інвалідності

У Міністерстві оборони України роз’яснили порядок нарахування та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у 2026 році у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства.

У Міноборони зазначили, що цього року розміри виплат визначаються з урахуванням оновлених показників державного бюджету. Саме вони впливають на кінцеві суми допомоги, які отримують захисники.

Підставою для призначення виплати є рішення Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це передбачено статтею 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також постановою Кабінету Міністрів №975 від 25 грудня 2013 року.

Сума допомоги розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність. У 2026 році цей показник становить 3328 гривень.

Виплати у разі інвалідності, пов’язаної із захистом України або виконанням військового обов’язку:

I група — 400 прожиткових мінімумів: 1 331 200 грн

— 400 прожиткових мінімумів: II група — 300 прожиткових мінімумів: 998 400 грн

— 300 прожиткових мінімумів: III група — 250 прожиткових мінімумів: 832 000 грн

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням служби (хвороба або нещасний випадок, не пов’язаний безпосередньо з бойовими діями):

I група — 120 прожиткових мінімумів: 399 360 грн

— 120 прожиткових мінімумів: II група — 90 прожиткових мінімумів: 299 520 грн

— 90 прожиткових мінімумів: III група — 70 прожиткових мінімумів: 232 960 грн

Такі самі суми передбачені для строковиків, резервістів та військовозобов’язаних, яких призвали на збори.

Часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності

Якщо людині визначено відсоток втрати працездатності без присвоєння групи інвалідності, допомога нараховується пропорційно встановленому відсотку.

Для контрактників та мобілізованих база розрахунку становить 70 прожиткових мінімумів (232 960 грн), для строковиків, резервістів та військовозобов’язаних — 50 прожиткових мінімумів (166 400 грн).

Наприклад, якщо військовому встановлено 20% втрати працездатності, контрактник або мобілізований отримає 46 592 грн одноразової допомоги.

Якщо стан здоров’я погіршився

У разі повторного огляду, якщо людині встановили вищу групу інвалідності або змінили причинний зв’язок травми чи захворювання, держава виплачує різницю між новою сумою допомоги та вже отриманою раніше.

Куди звертатися

Діючим військовослужбовцям — до своєї військової частини

— до своєї військової частини Звільненим зі служби — до територіального центру комплектування та соціальної підтримки

У Міноборони наголосили, що встановлення інвалідності не означає завершення питання щодо виплат. Якщо стан здоров’я погіршується і під час переогляду групу підвищують, військовий має законне право на додаткову компенсацію.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!