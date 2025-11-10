Як вимикатимуть світло в Україні 10 листопада: оприлюднено графіки

В Україні 10 листопада продовжать планові відключення електроенергії через складний стан енергосистеми. Cвітло вимикатимуть у більшості областей країни — одночасно від двох до чотирьох черг споживачів.

Причиною обмежень називають наслідки численних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Укренерго".

Читайте також: Блекаути наближаються: що робити власниками електрокарів у період відключення світла

Відключення триватимуть протягом усієї доби, а обсяг навантаження може змінюватися залежно від поточного стану системи. Крім побутових споживачів, обмеження потужності запроваджуються і для промислових підприємств. Водночас в "Укренерго" наголошують, що графіки можуть коригуватися упродовж дня, тому закликають громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Час і тривалість вимкнень можуть змінюватися. Коли електроенергія подається за графіком — просимо користуватися нею економно", — йдеться у зверненні компанії.

Нагадаємо, частина продуктів зросте у ціні через відключення світла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!