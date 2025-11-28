Якою буде зима в Україні: синоптики дали неочікуваний прогноз

Експерти-мітерологи оприлюднили перші оцінки кліматичних умов на зимовий сезон 2025–2026 років в Україні, спираючись на дані провідних глобальних центрів, таких як NOAA, ECMWF та CMCC. За їхніми розрахунками, по всій Європі, включно з Україною, очікується м'яка зима з середньомісячними температурами на 0,7–1,6 °C вище кліматичної норми.

Це підтверджує багаторічну динаміку потепління, хоча епізодичні холодні хвилі все ж можливі, з потенційними морозами до -20 °C.

Чи варто чекати екстремальних морозів?

Через прискорене глобальне потепління в Україні екстремальні холоди нижче -30...-35 °C, характерні для ХХ століття, стають рідкістю — вони траплялися майже щороку, але тепер це малоймовірно. Тривалість справжньої метеорологічної зими (коли температура стабільно тримається нижче 0 °C) скорочується, а на півдні та в Криму іноді зима взагалі "пропускається": осінь переходить прямо у весну. Кількість сніжних днів і товщина покриву також зменшується.

Проте для сезону 2025–2026 років мітерологи прогнозують дещо холоднішу погоду порівняно з попередніми 4–6 зимами, з більшою сніжністю. Періоди сильних морозів можливі в січні та на початку лютого, особливо в північних, східних і західних регіонах: нічні температури можуть опускатися до -20...-25 °C. Такі "холодні провали" триватимуть 1–2 тижні, роблячи окремі місяці близькими до норми чи навіть холоднішими, тоді як інші будуть аномально теплими. Рекорди тепла малоймовірні, окрім поодиноких днів з оновленням добових максимумів у містах.

Опади та сніг: чого чекати?

З грудня 2025 по лютий 2026 опади в Україні перевищать минулорічні показники — очікується значне збільшення об'єму. Розподіл твердого (сніг, крупа) та рідкого (дощ, мряка) опаду буде приблизно рівним, по 50 %. Снігопади стануть частішими, ніж торік, але стійкий покрив навряд чи утвориться на півдні, Закарпатті чи в центрі країни — там сніг швидко тане.

Експерти попереджають про ризики небезпечних явищ: ожеледицю, тумани та налипання мокрого снігу на дроти й дерева, що може ускладнити рух і безпеку. Грудень, як перший зимовий місяць, ймовірно, буде теплішим за норму на 2 °C: на півдні та Закарпатті — 0...+2 °C, у Криму до +6 °C, на решті території — -1...-5 °C. Метеорологічна зима розпочнеться після стійкого переходу температури через 0 °C у бік зниження, ймовірно, в третій декаді грудня з першими снігами та невеликими морозами.

