Яка категорія пенсіонерів має право на виплату у 10,5 тисяч гривень

В Україні є окрема категорія громадян, для яких законодавством передбачені мінімальні пенсійні виплати, що перевищують 10 тисяч гривень. Йдеться про людей, які отримали інвалідність за особливих обставин.

Це питання врегульоване законом №1584-IX. Зокрема, він встановлює підвищений рівень пенсійного забезпечення для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Мінімальні виплати від 10,5 тисяч гривень гарантуються громадянам з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС. Розмір таких пенсій визначається з урахуванням заробітку, отриманого у зоні відчуження в 1986–1990 роках, або п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року.

Держава гарантує, що чорнобильці з інвалідністю-ліквідатори не отримуватимуть менше ніж: для першої групи — 100% середньої зарплати в Україні (з 1 березня 2025 року це 17 486 грн), для другої групи — 80% (13 989 грн), для третьої — 60% (10 491 грн). Водночас встановлено нижню межу виплат: не менше 9855 грн для першої групи, 7884 грн для другої, 6077 грн для третьої та стільки ж для дітей з інвалідністю.

Оформлення таких пенсій здійснюється через Пенсійний фонд на підставі поданої заяви та необхідних документів. Серед них — паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення постраждалого чи ліквідатора аварії, висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, а за потреби також документи, що підтверджують трудовий стаж або проживання на забрудненій території.

