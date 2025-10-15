Яка категорія студентів не втратить право на відстрочку з 1 січня 2026 року

Готуються нові правила, покликані упорядкувати питання надання відстрочки від мобілізації для студентів. Їхня головна мета — усунути попередні прогалини в законодавстві та чітко визначити, хто саме має право на таку відстрочку.

Якщо зміни ухвалять, вони набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Про це пише subota.

Відстрочка від мобілізації залишиться чинною для студентів денної та дуальної форми навчання, однак лише за певних умов. Зокрема, навчання має бути розпочате не пізніше року, коли особі виповнюється 25 років. Наприклад, якщо студенту виповнилося 25 у 2025 році і він вступив до університету в тому ж році, право на відстрочку зберігається. Якщо ж вступ відбувся пізніше — це право втрачається.

Також відстрочка надається лише у випадку, якщо здобувається вищий рівень освіти, ніж попередній (наприклад, після коледжу — бакалаврат, після бакалаврату — магістратура). Водночас тим, хто навчається для здобуття другої вищої освіти, відстрочка не передбачена.

Ще однією умовою є безперервність навчання — без академічних відпусток, повторних зарахувань чи численних перескладань. Дуальна форма навчання передбачає поєднання теоретичних занять в університеті з практичною роботою на підприємстві.

