Яка категорія українців має право вийти на пенсію за вислугою років

Не всім українцям потрібно чекати 60 чи 65 років, щоб оформити пенсію. Для окремих професій передбачене право на пенсію за вислугу років — її можуть призначити раніше за наявності спеціального стажу роботи.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Такий вид пенсії призначають громадянам, які працювали на посадах, що з часом призводять до втрати професійної працездатності або унеможливлюють подальше виконання роботи. Умови оформлення, вік виходу та розмір виплат залежать від професії та норм чинного законодавства.

Головна умова — наявність спеціального стажу на посадах, що дають право на таку пенсію. Виплати призначають після звільнення з відповідної роботи та фінансують із державного бюджету.

У деяких випадках пенсію за вислугу років можна оформити незалежно від віку.

Категорії українців, які мають таке право

За даними ПФУ, пенсію за вислугу років можуть отримати:

артисти — за наявності творчого стажу від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу — за умови необхідного спеціального стажу;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери — за наявності встановленого законом стажу;

спортсмени — якщо мають щонайменше 25 років стажу та не менше 6 років перебували у складі збірних команд України.

Хто може вийти на пенсію раніше після досягнення певного віку

Після досягнення визначеного законодавством віку право на пенсію за вислугу років також мають:

диспетчери управління повітряним рухом;

інженерно-технічний персонал цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники польових і геологорозвідувальних робіт;

працівники лісозаготівельної галузі та лісосплавів;

механізатори та докери-механізатори;

працівники морського, річкового та рибопромислового флоту.

Як визначають розмір виплат

Сума пенсії розраховується індивідуально. Вона залежить від тривалості стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсію призначають із дня звернення, якщо людина звільнилася з посади, яка дає право на такі виплати.

Коли можуть відмовити

В оформленні можуть відмовити, якщо:

людина не досягла встановленого віку (якщо він передбачений);

бракує необхідного спеціального стажу;

відсутні документи, що підтверджують роботу на відповідних посадах.

У Пенсійному фонді також нагадують: якщо пенсіонер знову влаштовується на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії на цей період припиняють.

