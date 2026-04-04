Яка категорія українців може достроково втратити бронь та чому

Відстрочка від мобілізації не анулюється у випадку, якщо працівника переводять на іншу посаду в межах того самого підприємства. Перелік підстав закріплений в пункті 31 Порядку №76.

Про юридичні нюанси кадрових змін та підстави для дострокового скасування бронювання РБК-Україна розповів військовий юрист Михайло Лобунько. За словами експерта, існує чіткий і обмежений перелік підстав, за яких працівник може втратити бронювання раніше визначеного строку.

Серед основних причин для анулювання бронювання:

втрата підприємством статусу критично важливого (за рішенням уповноваженого органу);

звільнення працівника (за винятком внутрішнього переведення);

ініціатива роботодавця — за наявності обґрунтованого подання через "Дію", але не частіше ніж раз на п’ять днів;

ліквідація підприємства або невиконання умов бронювання (наприклад, перевищення встановленої квоти).

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Водночас кадрові зміни всередині компанії не впливають на дію бронювання. Переведення працівника між посадами або підрозділами в межах одного підприємства не є підставою для його скасування.

"Бронювання зберігається автоматично. Роботодавець лише зобов’язаний протягом трьох днів повідомити територіальний центр комплектування про зміну посади чи підрозділу. Після цього інформація оновлюється в системі "Резерв+", і статус бронювання залишається чинним", — пояснює юрист.

Також він звернув увагу, що процедура контролю з боку держави стала швидшою. Згідно з оновленими правилами, з 2026 року анулювання бронювання може відбуватися автоматично через "Дію" протягом 24–72 годин.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

