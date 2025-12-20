Яка категорія українців може не платити борг за комунальні послуги під час війни: відповідь юриста

Накопичення боргів за житлово-комунальні послуги — серйозна проблема, адже постачальник має право звернутися до суду. Водночас деякі українці можуть законно не сплачувати борги чи зупинити нарахування.

Про нюанси розповіла адвокат бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова в інтерв’ю РБК-Україна. Тарифи на комуналку в Україні не "заморожені" на фіксованій позначці — вони залишаються на довоєнному рівні, але можуть переглядатися. На початку повномасштабного вторгнення діяв мораторій на відключення за борги, але його скасували, і зараз відключення можливі.

Пеня не нараховується, а борги не утворюються на окупованих територіях — мораторій діє саме на період окупації. Борги, накопичені до окупації, зберігаються й підлягають сплаті. "Якщо борг був до окупації — він не анулюється. А під час окупації борг не сплачуєте", — пояснює Воронкова.

Для інших регіонів відключення за борги та стягнення через суд — чинні.

Як зупинити нарахування за комуналку

Якщо ви виїхали й у квартирі ніхто не проживає понад 30 днів, нарахування за послуги без лічильників (вода, газ тощо) можна зупинити. Подайте до постачальника довідку про відсутність (наприклад, про виїзд за кордон чи ВПО). Це стосується платежів за кількістю зареєстрованих осіб.

За послуги з лічильниками платите за показниками. Обслуговування будинку, прибудинкова територія тощо — сплачуються завжди.

Виняток — теплова енергія: за неї платите незалежно від відсутності (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги").

