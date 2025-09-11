Яка категорія українців може отримати виплату на дрова у вересні

У Чернігівській області розпочалася реєстрація на програму грошової допомоги для придбання твердого палива. Домогосподарства зможуть отримати 19,4 тисячі гривень на закупівлю дров, вугілля чи брикетів для опалення.

Ініціативу реалізує громадська організація "Лампа" спільно з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки уряду Швейцарії. Право на участь мають мешканці села Машеве Семенівської громади, які належать до вразливих категорій.

Це можуть бути внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, пенсіонери від 60 років, самотні матері, сім’ї з дітьми до трьох років, ветерани, особи з тяжкими хворобами чи ті, хто виховує прийомних або усиновлених дітей.

Попередня реєстрація триватиме до 15 вересня 2025 року. Подати заявку можна лише одній людині від домогосподарства, після чого відібрані учасники отримають SMS-запрошення на очну реєстрацію.

Деталі можна уточнити за такими номерами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

