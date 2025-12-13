Яка категорія військовозобовʼязаних не підлягатиме мобілізації у 2026 році

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан — призову підлягають військовозобов’язані чоловіки 18–60 років. Проте закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" гарантує відстрочку чи звільнення певним категоріям.

OBOZ.UA розбирає, кого не мобілізують у 2026-му. Призову не підлягають ті, кого ВЛК визнала непридатними за здоров’ям, а також особи з інвалідністю I, II чи III групи — це абсолютний захист від служби.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Категорії з правом на відстрочку

Закон передбачає відтермінування для:

батьків із трьома і більше неповнолітніми дітьми;

опікунів чи піклувальників сиріт;

осіб, які доглядають батьків з інвалідністю I–II групи чи подружжя з будь-якою інвалідністю;

батьків неповнолітньої дитини з інвалідністю чи повнолітньої I–II групи; опікунів недієздатних (за рішенням суду);

членів сім’ї другого (або третього, якщо перші відсутні чи потребують догляду) ступеня споріднення, які піклуються про інвалідів I–II групи;

студентів денної/дуальної форми, що здобувають вищу освіту, ніж мають;

заброньованих працівників критичних підприємств;

осіб, у яких брати/сестри (повно- чи неповнорідні) загинули чи зникли безвісти в боях;

звільнених з полону.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!