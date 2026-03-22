Які автомобілі з пробігом визнані найгіршими

Купівля вживаного автомобіля — це один із найрозумніших способів заощадити: за ціною нової машини середнього класу можна придбати значно краще оснащений, комфортніший або преміальний варіант, але з пробігом. Проте не всі бренди однаково надійні на вторинному ринку. Деякі марки регулярно потрапляють до антирейтингів через часті поломки, дорогі ремонти та низьку довговічність.

Видання SlashGear, посилаючись на свіже дослідження Consumer Reports, склало список брендів, чиї вживані автомобілі в 2026 році краще обходити стороною. Рейтинг базується на статистиці реальних поломок, витратах на ремонт, відгуках тисяч власників і довгостроковій надійності.

Бренди, яких варто уникати при покупці вживаного авто

GMC

GMC — це преміальний підрозділ General Motors, моделі якого технічно дуже близькі до Chevrolet. Однак саме GMC стабільно посідає останні місця в рейтингах надійності. Багато моделей (особливо позашляховики та пікапи) мають серйозні проблеми з двигуном, трансмісією, електронікою та підвіскою. Власники часто стикаються з дорогими ремонтами вже на пробігу 80–120 тис. км. Якщо бюджет обмежений — краще обрати той самий Chevrolet з аналогічними агрегатами, але за нижчою ціною.

Chrysler

Автомобілі Chrysler давно мають репутацію ненадійних, особливо моделі 2017–2021 років (зокрема мінівен Pacifica). Найпоширеніші проблеми — несправності двигуна, коробки передач, електроніки та системи охолодження. Ремонти часто дорогі, а запчастини не завжди доступні швидко. Експерти радять: якщо потрібен мінівен, краще подивитися на Honda Odyssey або Toyota Sienna з пробігом.

Ram

Пікапи Ram (особливо 1500 2019 року) отримали дуже низькі оцінки надійності. Серед типових проблем — несправності гідропідсилювача керма, трансмісії, електроніки та підвіски. Навіть при відносно невеликому пробігу власники стикаються з дорогими ремонтами. Якщо потрібен американський пікап, безпечніше обрати Ford F-150 або Chevrolet Silverado.

Jeep

Моделі Jeep часто справляють гарне враження на тест-драйві: стильний дизайн, хороша прохідність, комфорт. Але після кількох років експлуатації починаються проблеми: електроніка, трансмісія, підвіска та двигун. Ремонти в Jeep зазвичай коштують значно дорожче, ніж у конкурентів. Експерти радять: якщо потрібен позашляховик, краще обрати Toyota Land Cruiser, Lexus GX або перевірений Land Rover Defender з ретельною перевіркою історії.

Tesla

Вживані Tesla (особливо 2016–2021 років) мають одну з найгірших репутацій на вторинному ринку. Період "виробничого пекла" (2016–2021) залишив по собі проблеми з якістю збірки, батареями, електронікою, підвіскою та кузовом. Багато власників стикаються з дорогими ремонтами, тривалими простоями через відсутність запчастин і високою вартістю обслуговування. Експерти радять: якщо хочете Tesla — беріть новіші моделі (2022+), або взагалі обирайте інші бренди електрокарів з кращою репутацією (наприклад, Hyundai/Kia).

