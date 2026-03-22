Какие автомобили с пробегом признаны самыми плохими

Покупка подержанного автомобиля – это один из самых умных способов сэкономить: по цене новой машины среднего класса можно приобрести гораздо лучше оснащенный, более комфортный или премиальный вариант, но с пробегом. Однако не все бренды все равно надежны на вторичном рынке. Некоторые марки регулярно попадают в антирейтинги из-за частых поломок, дорогостоящих ремонтов и низкой долговечности.

Издание SlashGear, ссылаясь на свежее исследование Consumer Reports, составило список брендов, чьи подержанные автомобили в 2026 году лучше обходить стороной. Рейтинг основан на статистике реальных поломок, затратах на ремонт, отзывах тысяч владельцев и долгосрочной надежности.

Бренды, которых следует избегать при покупке подержанного авто

GMC

GMC – это премиальное подразделение General Motors, модели которого технически очень близки к Chevrolet. Однако именно GMC стабильно занимает последние места в рейтингах надежности. Многие модели (особенно внедорожники и пикапы) испытывают серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией, электроникой и подвеской. Владельцы часто сталкиваются с дорогими ремонтами уже на пробеге 80–120 тыс. км. Если бюджет ограничен — лучше выбрать тот же Chevrolet с аналогичными агрегатами, но по более низкой цене.

Chrysler

Автомобили Chrysler давно имеют репутацию ненадежных, особенно модели 2017-2021 годов (в частности минивэн Pacifica). Самые распространенные проблемы – неисправности двигателя, коробки передач, электроники и системы охлаждения. Ремонты часто дорогие, а запчасти не всегда доступны быстро. Эксперты советуют: если нужен минивэн, лучше посмотреть на Honda Odyssey или Toyota Sienna с пробегом.

Ram

Пикапы Ram (особенно 1500 2019) получили очень низкие оценки надежности. Среди типичных проблем – неисправности гидроусилителя руля, трансмиссии, электроники и подвески. Даже при относительно небольшом пробеге владельцы сталкиваются с дорогими ремонтами. Если требуется американский пикап, безопаснее выбрать Ford F-150 или Chevrolet Silverado.

Jeep

Модели Jeep часто производят хорошее впечатление на тест-драйве: стильный дизайн, хорошая проходимость, комфорт. Но спустя несколько лет эксплуатации начинаются проблемы: электроника, трансмиссия, подвеска и двигатель. Ремонты в Jeep обычно стоят гораздо дороже, чем у конкурентов. Эксперты советуют: если необходим внедорожник, лучше выбрать Toyota Land Cruiser, Lexus GX или проверенный Land Rover Defender с тщательной проверкой истории.

Tesla

Подержанные Tesla (особенно 2016–2021 годов) имеют одну из самых плохих репутаций на вторичном рынке. Период "производственного ада" (2016–2021) оставил проблемы с качеством сборки, батареями, электроникой, подвеской и кузовом. Многие владельцы сталкиваются с дорогими ремонтами, длительными простоями из-за отсутствия запчастей и высокой стоимости обслуживания. Эксперты советуют: если хотите Tesla – берите более новые модели (2022+), или вообще выбирайте другие бренды электрокаров с лучшей репутацией (например, Hyundai/Kia).

