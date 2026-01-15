Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році

Оформлення пенсійних виплат в Україні стало значно зручнішим завдяки цифровізації державних послуг. Сьогодні заяву на призначення пенсії можна подати не лише особисто в Пенсійному фонді, а й повністю онлайн — через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ.

Основні види пенсій в Україні

В Україні діє три головні види пенсійних виплат:

Пенсія за віком — залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Вихід можливий у 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого стажу.

— залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Вихід можливий у 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого стажу. Пенсія по інвалідності — призначається після підтвердження інвалідності висновком МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).

— призначається після підтвердження інвалідності висновком МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — виплачується непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Для призначення пенсії за віком стандартний пакет документів включає:

паспорт громадянина України та РНОКПП (податковий номер);

трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж (довідки, витяги з реєстру тощо);

довідку про заробітну плату за будь-які періоди (особливо важливі дані до 2000 року);

документи про місце реєстрації;

дві кольорові фотографії 4×6 см (для оформлення пенсійного посвідчення);

реквізити банківського рахунку для перерахування виплат.

Для пенсії по інвалідності додатково потрібна виписка з акта огляду МСЕК.

Для пенсії у зв’язку з втратою годувальника — свідоцтво про смерть годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Як подати заяву онлайн (найшвидший спосіб)

Оформлення через портал "Дія" або особистий кабінет на сайті ПФУ економить час і дозволяє уникнути черг.

Авторизуйтесь на diia.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або BankID. Оберіть послугу "Призначення пенсії". Заповніть електронну анкету: вкажіть персональні дані, період стажу, бажаний спосіб виплат. Завантажте скан-копії необхідних документів. Підпишіть заяву електронним підписом. Надішліть заявку.

Рішення приймається протягом 10 робочих днів. Про результат вас повідомлять на електронну пошту та в кабінеті "Дія". Після позитивного рішення потрібно буде одноразово відвідати сервісний центр ПФУ, щоб пред’явити оригінали документів та отримати пенсійне посвідчення.

Як подати заяву офлайн (у сервісному центрі ПФУ)

Якщо онлайн-варіант недоступний, зверніться особисто (або через представника за довіреністю) до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Подати документи можна не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Бланк заяви видадуть на місці.

Усі документи про стаж, вік та заробіток подаються в оригіналах.

Послуга повністю безкоштовна.

Важливі поради

Якщо у вас є стаж до 2000 року, обов’язково подайте довідку про зарплату — це може суттєво збільшити розмір пенсії.

Перевірте свій страховий стаж заздалегідь у особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Якщо виникли питання — зверніться до контакт-центру ПФУ за номером 0 800 503 753 або через чат-бот у Viber/Telegram.

