Якою буде геомагнітна активність 12 вересня: прогноз

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9, де планетарний К-індекс від 5 і вище свідчить про потужні бурі.

У п’ятницю, 12 вересня, значення знизиться до 1,7, тобто геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. Водночас прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюють кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Вони досягають магнітосфери Землі та викликають коливання, які вчені й називають бурями. Якщо К-індекс коливається між 1 та 4, більшість людей навіть не відчуває цих змін. Коли ж показник перевищує 5, мова йде про потужні коливання, що можуть вплинути на здоров’я та спричинити проблеми з роботою зв’язку. У випадках, коли індекс сягає 7 або 8, на небі з’являється полярне сяйво.

Щоб легше переносити вплив бур, лікарі радять дотримуватися режиму сну й харчування, обмежувати жирне, солоне та гостре, уникати алкоголю та надмірної кількості кави. Корисно пити більше води й трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, давати організму легкі фізичні навантаження та уникати стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки та приділяти більше часу відпочинку. Допомогти організму адаптуватися можуть контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері.

