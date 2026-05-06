Якою має бути зарплата, щоб розмір пенсії становив 23 тисячі гривень

Розмір пенсії в Україні напряму залежить від двох ключових чинників — офіційної заробітної плати та тривалості страхового стажу. Стало відомо, який рівень доходу необхідний, щоб у майбутньому отримувати виплати на рівні близько 23 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua. Наприкінці 2024 року середній розмір пенсії зріс незначно — приблизно до 5,8 тис. грн, що лише на кілька десятків гривень більше, ніж раніше. Водночас ситуація залишається нерівномірною: понад чверть пенсіонерів отримують менш ніж 3 тис. грн. Найвищі виплати традиційно фіксуються у Києві, тоді як найнижчі — у Тернопільській області.

Більшість громадян мають пенсію до 5 тисяч гривень, тоді як виплати понад 23 тисячі доступні лише обмеженій кількості людей.

Розрахунок пенсії базується на формулі, яка враховує середню зарплату по країні за останні три роки, індивідуальний рівень доходу відносно цього показника, тривалість стажу та коефіцієнт у 1% за кожен рік.

Наразі середня зарплата в Україні становить приблизно 13,5 тис. грн. Щоб претендувати на пенсію близько 23 тис. грн, потрібно мати:

при стажі 35 років — офіційну зарплату близько 67,5 тис. грн;

при стажі 25 років — ще вищий дохід, приблизно 94,5 тис. грн.

Якщо ж людина має 35 років стажу, але заробляла на рівні середньої зарплати по країні, її пенсія становитиме лише близько 5,4 тис. грн. Таким чином, високі пенсійні виплати можливі лише за умов значного офіційного доходу протягом тривалого періоду.

