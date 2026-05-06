Какой должна быть зарплата, чтобы размер пенсии составлял 23 тысяч гривен

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от двух ключевых факторов – официальной заработной платы и продолжительности страхового стажа. Стало известно, какой уровень дохода необходим, чтобы в будущем получать выплаты на уровне около 23 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua. В конце 2024 года средний размер пенсии вырос незначительно — примерно до 5,8 тыс. грн, что на несколько десятков гривен больше, чем раньше. В то же время ситуация остается неравномерной: более четверти пенсионеров получают менее 3 тыс. грн. Самые высокие выплаты традиционно фиксируются в Киеве, в то время как самые низкие — в Тернопольской области.

Большинство граждан имеют пенсию до 5 тысяч гривен, тогда как выплаты более 23 тысяч доступны только ограниченному количеству людей.

Расчет пенсии базируется на формуле, учитывающей среднюю зарплату по стране за последние три года, индивидуальный уровень дохода по этому показателю, продолжительность стажа и коэффициент в 1% за каждый год.

В настоящее время средняя зарплата в Украине составляет примерно 13,5 тыс. грн. Чтобы претендовать на пенсию около 23 тыс. грн, нужно иметь:

при стаже 35 лет – официальную зарплату около 67,5 тыс. грн;

при стаже 25 лет — еще более высокий доход, примерно 94,5 тыс. грн.

Если человек имеет 35 лет стажа, но зарабатывал на уровне средней зарплаты по стране, его пенсия будет составлять лишь около 5,4 тыс. грн. Таким образом, высокие пенсионные выплаты возможны только при значительном официальном доходе в течение длительного периода.

