Якій категорії військовозобовʼязаних з інвалідністю скасують відстрочку з 1 квітня 

Мобілізація в Україні триває, однак навіть в умовах повномасштабної війни закон передбачає категорії громадян, яких не можуть призвати до служби. Зокрема, це стосується чоловіків із серйозними захворюваннями та встановленою інвалідністю за результатами медико-соціальної експертизи.

Водночас наявність інвалідності не завжди автоматично гарантує відстрочку. Розглянемо, у яких випадках люди з інвалідністю можуть підлягати мобілізації у 2026 році та чи є група, яка повністю звільняється від призову. Про це пише Уніан.

Хто з інвалідністю не підлягає мобілізації

Відповідно до Закону України №3543, особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу. Про це прямо зазначено в статті 23: незалежно від групи інвалідності, такі громадяни мають право на відстрочку. Водночас вони можуть вступити до війська лише на добровільних засадах.

Таким чином, примусова мобілізація людей з будь-якою групою інвалідності (включно з 2 групою) наразі є неможливою — за умови, що оформлена відповідна відстрочка.

Ще один важливий момент — право на вільний перетин державного кордону. Особи з інвалідністю можуть виїжджати з України, незалежно від групи, за наявності документів, що підтверджують їхній статус.

Коли мобілізація з інвалідністю все ж можлива

Попри загальне правило, існують винятки, за яких особа з інвалідністю може бути призвана.

1. Підтвердження інвалідності не відбулося під час повторного огляду. Інвалідність потребує регулярного підтвердження (залежно від групи — раз на певний період). Якщо під час перекомісії стан здоров’я покращився і статус не підтверджено, людина втрачає інвалідність і, відповідно, право на відстрочку (за відсутності інших підстав). У такому випадку її можуть мобілізувати на загальних підставах.

2. Відстрочку не оформлено належним чином. Інвалідність сама по собі є підставою для відстрочки, однак її потрібно офіційно оформити. Якщо чоловік не звертався до територіального центру комплектування і не подав відповідні документи, система може не мати інформації про його статус. У такій ситуації він може отримати повістку на загальних умовах.

