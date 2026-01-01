Який громадський транспорт буде платним для пенсіонерів у 2026 році

Українці, які офіційно досягли пенсійного віку після 60 років, мають право на низку державних пільг. Однією з найпоширеніших залишається безоплатний проїзд у громадському транспорті. Водночас ця пільга діє не всюди, а за порушення правил пенсіонерів можуть навіть оштрафувати.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", у 2026 році люди пенсійного віку зможуть і надалі безкоштовно користуватися основними видами міського та приміського громадського транспорту. Йдеться про трамваї, тролейбуси, міські автобуси та приміські електропоїзди. Для підтвердження права на пільгу достатньо пред’явити пенсійне посвідчення. Що стосується маршрутних таксі, то можливість безоплатного проїзду там також існує, однак кількість пільгових місць обмежується рішеннями місцевої влади, тому не завжди пенсіонера можуть перевезти безкоштовно.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Водночас є види транспорту, де пільга не застосовується. Безплатний проїзд не поширюється на таксі, оскільки воно не належить до громадського транспорту. Також пенсіонерам доведеться оплачувати поїздки міжміськими автобусами та потягами, адже на таких маршрутах пільги не діють.

Окремо варто пам’ятати про відповідальність під час поїздок. Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, пенсіонер зобов’язаний мати при собі пенсійне посвідчення. Якщо документа немає, необхідно придбати квиток. У разі відсутності і посвідчення, і проїзного документа контролер має право накласти штраф. Згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, його розмір становить двадцятикратну вартість квитка. Наприклад, у Києві це приблизно 160 гривень. Хоча інколи контролери йдуть назустріч людям похилого віку, розраховувати на поблажливість без підтвердних документів варто не завжди.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не збільшують зарплати військових.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!