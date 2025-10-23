Якою буде пенсія при 53 роках страхового стажу: пояснення

Розмір пенсії в Україні залежить насамперед від двох чинників — тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати. Щоб зрозуміти, як це працює на практиці, розглянемо приклад людини, яка має 53 роки трудового стажу.

Якщо жінка у 68 років має 53 роки стажу і протягом життя отримувала мінімальну зарплату (близько 8 000 грн), її пенсія може сягати приблизно 8 900 грн. Це навіть трохи більше, ніж її колишній заробіток, за умови, що вона оформила виплату саме у цьому віці. Про це пише НП.

Якщо ж продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, розмір виплат суттєво зростає. Наприклад, при заробітній платі 15 000 грн і подальшій роботі після 60 років пенсія може становити близько 16 300 грн. Це пояснюється тим, що кожен додатковий рік роботи без оформлення пенсії підвищує її розмір.

Для попередніх розрахунків можна скористатися онлайн-калькулятором пенсії — достатньо ввести вік, стаж і середню зарплату.

Умовно, якщо людина почала навчання у професійному училищі в 15 років і одразу після цього почала працювати, то у 68 років вона матиме близько 53 років стажу. Але на практиці більшість українців оформлюють пенсію раніше — у 60 років, маючи 45 років стажу.

