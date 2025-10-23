Какова будет пенсия при 53 годах страхового стажа: объяснение

Размер пенсии в Украине зависит, прежде всего, от двух факторов — продолжительности страхового стажа и размера заработной платы. Чтобы понять, как это работает на практике, рассмотрим пример человека, имеющего 53 года трудового стажа.

Если женщина в 68 лет имеет 53 года стажа и в течение жизни получала минимальную зарплату (около 8000 грн), ее пенсия может достигать примерно 8900 грн. Это даже немного больше, чем ее прежний заработок при условии, что она оформила выплату именно в этом возрасте. Об этом пишет ЧП.

Если же продолжить работу после достижения пенсионного возраста, размер выплат существенно возрастает. К примеру, при заработной плате 15 000 грн и последующей работе после 60 лет пенсия может составлять около 16 300 грн. Это объясняется тем, что каждый дополнительный год без оформления пенсии повышает ее размер.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Для предварительных расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором пенсии – достаточно ввести возраст, стаж и среднюю зарплату.

Условно, если человек начал обучение в профессиональном училище в 15 лет и сразу после этого начал работать, то в 68 лет у него будет около 53 лет стажа. Но на практике большинство украинцев оформляют пенсию раньше — в 60 лет, имея 45 лет стажа.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!